Yarın Bursa'da 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika açıklaması

Pazartesi okulların tatil olduğu Bursa'da öğrenciler yarın da (11 Ocak Çarşamba) tatil var mı diye merak ediyor. Kar yağışının etkili olduğu kentte Meteoroloji'nin son tahminine göre hava sıcaklığı da eksi derecelerde olacak. Bugün okulların tatil edilmediği ilde eğitim öğretime devam edildi. Öğrencilerin gözü kulağı yarın için tatil kararını verecek olan Bursa Valisi İzzettin Küçük'te. İstanbul'da okulların çarşamba günü de tatil edilmesi Bursalı öğrencilerin tatil bekleyişlerini bir kat daha artırdı. Bursa Valiliği'nden yapılacak tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

YURTTA 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

ANKARA °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BURSA °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, -2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 5°C Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, -2°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu