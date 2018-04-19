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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Yavuz Yavuz idaresindeki 06 AN 0239 plakalı otomobil, İstanbul Yolu Caddesi'nde Tofaş Fabrikası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rauf Öztürk'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Yavuz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öztürk'ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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