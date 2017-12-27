Bursa'da zeytin tarlasında cinayet
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte kız arkadaşını beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan içerisinde 3 bayan ve 3 erkek şahsın bulunduğu panelvan minibüsü arıyor.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İznik'te kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay Belediye Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç (25), kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye geldi. Hüseyin Koç, kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.
Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de yolda hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 bayanın bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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