Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'daki doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaşamını yitiren Elif Geldi (18) için ikindi namazına müteakip Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Genç kızın akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı namazda, baba İsa Geldi ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılar

Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılar

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA