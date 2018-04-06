Bursa'daki fuhuş operasyonunda 15 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 4 aylık çalışma ve takibi sonucunda Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirilenlere para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespiti üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıklarının belirlenmesi üzerine yapılan 4 aylık takibin ardından operasyon düzenlemiş, 16 kişi gözaltına alınmıştı.