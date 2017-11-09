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Bursa'daki iplik-boya fabrikasının sahibi tutklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesi 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili gözaltında bulunan fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklandı.

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesi 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili gözaltında bulunan fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklandı.

Fabrikadaki patlamanın ardından gözaltına alınan Şükrü Demir, oğlu Yavuz Demir'in cenazesine polis nezaretinde katıldıktan sonra iş güvenliği uzmanı Tongaç ile adliyeye sevk edildi.

Demir ve Tongaç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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