Bursa'daki iplik-boya fabrikasının sahibi tutklandı Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesi 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili gözaltında bulunan fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklandı.