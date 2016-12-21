Bursa'daki yangında Suriyeli çocuk öldü

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen İsam Al Tabba sabah işe gittikten sonra eşi 23 yaşındaki Mahit Alhaanan Tabba, çocukları 3 yaşındaki Meysun El Tabba ile 1 yaşındaki Hala El Tabba'yı evde yalnız bırakarak fatura ödemeye gitti. İddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocukları kurtarıp, yangını söndürdü. Anne Mahit Alhaanan Tabba, kısa sürede döndüğünde evin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Dumandan etkilenen Meysun El Tabba ile Hala El Tabba, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meysun El Tabba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Hala El Tabba'nın ise tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.