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Bursa'daki iki ayrı FETÖ operasyonunda 12'si eski polis 22 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 ayrı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile daha önce görevlerinden ihraç edilen biri komiser eski 12 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İnegöl ilçesindeki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda aralarında esnaf, eski doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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