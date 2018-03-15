Bursalı miniklerden Mehmetçik'e mektup

Aydoğdubey İlkokulu 2-A ve 2-B sınıfı öğrencileri, Afrin’de terörle mücadele eden askerlere yazdıkları mektupları Yenişehir İlçe Jandarma Bölüm Komutanı Üsteğmen Burak Dural’a teslim etti. Askerleri ziyaret eden sınıf öğretmenleri Ömer Mollaömeroğlu, Şehven Yoldaş ve öğrencileri ağırlayan Burak Dural, miniklerle tek tek ilgilendi.

Aydoğdubey İlkokulu Müdürü Hüseyin Hacet, okul olarak güzel bir proje başlattıklarını belirterek, “Projenin birinci ayağında minik öğrencilerin yazdığı mektuplar vardı. İkinci ayağında da velilerimiz Mehmetçiğimize çorap kampanyası başlattılar. Örülen çoraplar da içlerine yazılan mektuplarla Mehmetçiğe gönderilecek. Yine bu projenin üçüncü ayağı da İstiklal Marşı ezberleme kampanyası. Millî marşımızın tamamını ezberleyen öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz. 650 öğrencimizden 250’si İstiklal Marşının tamamını ezberlediler ve onlara hediye vereceğiz” diye konuştu.

İlçe Jandarma Bölüm Komutanı Üsteğmen Burak Dural, minik öğrencilere teşekkür ederek, “Türk milleti olarak etle tırnak gibiyiz. Bizim bu birlikteliğimiz karşısında durabilecek bir tek düşman yoktur” dedi.