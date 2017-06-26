Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin sürücü polis memuru 23 yaşındaki Faruk Zeki Oruç, yaşamını yitirdi.
- DHA
Kaza, bugün İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Gemlik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Bayram nedeniyle Bursa'daki akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Faruk Zeki Oruç yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, metrelerce savrulan polis memuru Oruç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Faruk Zeki Oruç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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