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Bursa-Uludağ arasındaki teleferik seferlerine, rüzgar nedeniyle ara verildi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

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Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonlarla Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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