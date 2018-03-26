Bursa-Uludağ arasındaki teleferik seferlerine, rüzgar nedeniyle ara verildi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonlarla Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.