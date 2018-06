PYBS İOKBS 2018 bursluluk sınavı puan hesaplama İOKBS soru cevap anahtarı taban puanları

PYBS 2018 bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı açıklandı. PYBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS bursluluk sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? PYBS İOKBS bursluluk sınavı taban ve tavan puanları nedir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları açıklandı. Sonuç tarihi belli olan bursluluk sınavı soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12 Mart - 5 Nisan 2018 tarihleri arsında başvurusu alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruların ve sonuçların açıklanması için geri sayım başladı. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yeni gelişmeleri star.com.tr'den takip edebilirsiniz. MEB tarafından her yıl yapılan PYBS yani Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı sonrası öğrenciler sınav sorularını ve sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi meb bursluluk sınavına ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıflar ile lise 9.sınıf, 10.sınıf ve 11.sınıflar giriyor. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek bursluluk sınavı 3 Haziran'da yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde uygulandı.



2018 PYBS İOKBS DEVLET BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB'in yayınladığı takvime göre devlet bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 3 Haziran'da yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayan sınav için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Sınava katılan öğrenciler, heyecanla sınav sonuçlarının açıklancağı tarihi beklemeye başladı. 2018 devlet bursluluk sınavının sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.



Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.





BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?



Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.



2018 PYBS İOKBS BURSLULUK SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri 3 Haziran tarihinde İOKBS’ye girecekler. 2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden paylaşılmıştı.



Bursluluk sınavı , 03 Haziran 201 8 tarihinde Türkiye saatiyle saat 1 0 .00 ’da, ÖDSGM tarafından yapılacak. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirilecek. Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacak.



Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı.











PYBS SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,



c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,



ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,



d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,



. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,



g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,



ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,



h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,



i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.



5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

Column 1 Column 2 Column 3 TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3 2 Matematik 3 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3 TOPLAM 12



PYBS İOKBS KONULARI NELER?



Haziran ayında yapılacak olan 2018 bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin en çok merak ettiği şey tabi ki de bursluluk sınavı konuları. e-okulmeb.com sitesi olarak 5.sınıf 6. sınıf 7.sınıf 9.sınıf 10.sınıf ve 11.sınıf pybs konuları ayrı ayrı hazırladık ve her konu başlığı altında da önceki yıllarda çıkan soruları yayınladık.









5.Sınıf Pybs Soru Sayısı ve Konuları:



5.sınıf pybs sınavında 25 Türkçe Sorusu, 25 Matematik Sorusu, 25 Fen Sorusu ve 25 Sosyal Bilgiler sorusu olmak üzere 100 soru sorulacak.



5.sınıf PYBS Türkçe Konuları(25 Soru):



Sözcükte Anlam

Deyimler

Atasözleri

Cümlede Anlam

Paragraf Sorusu

Noktalama İşaretleri

Büyük Küçük Harf

Yazım İmla Kuralları



5.sınıf PYBS Matematik Konuları(25 Soru):



Sayılar

Basamak Değerleri

Problemler

Üslü Sayılar

Kesirli Sayılar

Geometrik Cisimler

Dörtgenler

Üçgenler



5.sınıf PYBS Fen Konuları(25 Soru):



Ağırlık

Kuvvet

Işık-Gölge

Ses

Elektrik-Ampül Devreleri

Canlılar-Yaşam

Erozyon-Doğa Olayları

Maddenin Halleri(Katı-Sıvı-Gaz)

Sıcalık

Isı

Vücudumuz

Besinler

Hayvanlar







5.sınıf PYBS Sosyal Bilgiler Konuları(25 Soru):



Gruptaki Yerim

Gruplardaki Rollerimiz

Hak ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar, Yapıtlar ve Nesneler

Kültürel Özelliklerimiz

Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum

Atatürk İlke ve İnkılapları

Yüzey Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Ortamı Değiştirmek ve Ondan Yararlanmak

Doğal Afetler ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler ve Toplum Hayatı

Doğal Afetlere Neden Olan Uygulamalar

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler ve Coğrafi Özellikler

Yaşadığımız Bölgedeki Meslekler

Ekonomik Faaliyetlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ekonomi ve İnsan

Üretime Katkı ve Görüşlerimiz

Ürün Tasarlama Çalışmalarımız

5 Adet Din Kültürü Sorusu



6.Sınıf Pybs Soru Sayısı ve Konuları:



6.sınıf pybs sınavında 25 Türkçe Sorusu, 25 Matematik Sorusu, 25 Fen Sorusu ve 25 Sosyal Bilgiler sorusu olmak üzere 100 soru sorulacak.



7.Sınıf Pybs Soru Sayısı ve Konuları:



7.sınıf pybs sınavında 25 Türkçe Sorusu, 25 Matematik Sorusu, 25 Fen Sorusu ve 25 Sosyal Bilgiler sorusu olmak üzere 100 soru sorulacak.



9.Sınıf, 10.Sınıf ve 11.Sınıf Pybs Soru Sayısı ve Konuları:



9.sınıf, 10.sınıf ve 11.sınıf öğrencileri pybs sınavında aynı soruları cevaplandırıyorlar. 9.10.11.sınıf pybs sınavında 25 Türkçe Sorusu, 25 Matematik Sorusu, 25 Fen Sorusu ve 25 Sosyal Bilgiler sorusu olmak üzere 100 soru sorulacak.



2018 PYBS’de 3 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor mu?



2018 pybs sınavında her 3 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Yani yaptığınız her 3 yanlış cevap için 1 doğru cevabınız silinecek. Bu nedenle bilmediğiniz soruları boş bırakmanızda fayda var.









2018 PYBS Kaç Dakika Sürecek?



2018 PYBS 120 dakika sürecek. Sınavda öğrenciler 100 soruyu 120 dakikada cevaplamaya çalışacak…



PYBS KONTENJANLARI



Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: Anne veya babanın MEB’e bağlı resmî okullarda (14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.



Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.



Okul Yok Kontenjanı: Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerinden alacakları belge istenecektir.



Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî -Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.









PYBS BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?



2018 PYBS bursunun kazananları bursları 3 ayda alacaklar. Senede 4 sefer yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.



PYBS KAYITLARI NE ZAMAN?



Bastil kutlamalarıPYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte en geç 30 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.



KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;



a) %10'u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,

emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip

ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,

ayrılır.



2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.



Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.