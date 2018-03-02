Business Cup 2018 bahar sezonu İstanbul ve İzmir kuraları çekildi

Şirketlerin futboldaki zirvesi Business Cup heyecanı yeniden başlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sektörünün lider şirketlerinin temsilcileri ile düzenlenen Business Cup kura çekimleri İstanbul ve İzmir’de gerçekleşti. Kura çekimine İstanbul’da Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış ERTÜL, Trabzonspor'un efsane oyuncularından İbrahim YATTARA, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya YALIMAN ve Hikayemiz Futbol adlı kitabın yazarı Lig Radyo programcısı Yetkin ETKİN katıldı. İzmir’de ise Kura çekimine Teknik Direktör Cüneyt Biçer ve eski Süper Lig hakemlerimizden İsmet Arzuman katıldı.

Grupların belirlenmesiyle birlikte 3 Mart’tan itibaren 10 haftalık serüvenle başlayacak. 6 Mayıs’ta il şampiyonlarının belirleneceği final maçlarıyla heyecan son bulacak. 11-13 Mayıs tarihleri arasında ise 2017-18 Sezonu Bahar ve Güz Ligi il şampiyonları Antalya’da buluşarak İtalya’da üretilen özel Türkiye kupası ve Avrupa’da ülkemizi temsil etmek için mücadele edecekler.

Kuraların ardından Business Cup 2018 Bahar Dönemi İstanbul ve İzmir Grupları aşağıdaki gibi oluştu:

İstanbul:

A Grubu: Arkas Marport, Galata Taşımacılık, Çalık Holding, İSBAK, Temsa Makina

B Grubu: Hunca Kozmetik, GS Store, STM, Çolakoğlu Metalurji, Teknofix

C Grubu: MNG Kargo, MN&Amgen, Özata Tur, EVYAP, Metal Yapı

D Grubu: Parıltım Yemek, NEF, Karaca, Acwa Power, Sümer Varlık

E Grubu: Hayat Varlık Yönetimi, İpekyol, DRD Filo Kiralama, Aras Kargo, Yüksel Proje

F Grubu: B/S/H/, Kardem Tekstil, Metlife, A Plus, PKF İstanbul

G Grubu: Anadolu Sigorta, Essentra, Pegasus, IBM, Metal Yapı Konutları

H Grubu: NET Holding, Gelal Çorap, Schneider Electric, LOGO, Tekzen

İzmir:

A Grubu: JTI, PETKİM KIRMIZI, TİRSAN, EURO GIDA, ROTEKS

B Grubu: BAYLAN SU SAYAÇLARI, ÇETMEN, VOLT MOTOR, KESKİNOĞLU, MEZZET

C Grubu: NORM HOLDİNG, YATSAN, TETRA PAK, BMC, JCI

D: Grubu: ESBAŞ, DÖNMEZ DEBRİYAJ, PFW HAVACILIK, EY, ORÇELİK

E: Grubu: ARCANAZ, AKG GRUBU, MSC MEDLOG, LANSINOH, MEDICAL PARK

D: Grubu: CMS JANT, BAKİOĞLU HOLDİNG, SUN TEKSTİL, ETAPAK, GÜRMAR

Maçlar canlı yayında

İlk olarak 3 Mart tarihinde İstanbul’da santrasını yapacak olan Business Cup’ta İstanbul, İzmir ve Ankara’da tüm maçlar spiker anlatımlı olarak www.businesscup.com.tr adresinden canlı yayında!

Ankara kuraları çekiliyor

Şirketlerin Futboldaki Zirvesi Business Cup’ta son olarak Ankara kuraları 8 Mart tarihinde Wyndham otelde katılımcı şirket temsilcileri ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Şampiyon Avrupa'ya!

İl şampiyonlarının Mayıs ayında konuk edilecekleri Antalya’da düzenlenecek Türkiye Finallerinin sonunda ise Türkiye'nin en iyi şirket futbol takımı belirlenecek. Türkiye Şampiyonu olacak takım, İtalya’da özel olarak üretilen 1 metre boyundaki el yapımı Business Cup 2017-2018 Sezonu Şampiyonluk Kupası’nın sahibi olmanın yanı sıra ülkemizi Slovenya'da düzenlenecek olan Avrupa Halı Saha Şampiyonlar Liginde temsil etme hakkı kazanacak.