Bütünleme sınavları kaldırıldı mı YÖK son dakika açıkladı

Vize ve finallerde başarılı olamayan üniversite öğrencilerinin sigortası olan bütünleme sınavları kaldırıldı mı? Bütünleme sınavları kaldırıldı mı sorusu üniversite öğrencilerinin gündemine oturdu. Konuyla ilgili YÖK son dakika açıklaması geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bütler kaldırıldı mı sorusunu yanıtladı. Saraç, sosyal medyada dolaşan iddialara itibar edilmemesini istedi.

BÜTLER KALDIRILDI MI?

Bütünleme sınavlarının kaldırıldığına dair sosyal medyada yayılan iddialara YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Saraç, "Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz" dedi.

Saraç Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:



“Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz.”

Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.

YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.

BÜTÜNLEME SINAVI NEDİR?

Bütünleme sınavına o dersten devam şartını yerine getirmiş, notu "DC", "DD" veya "FF" olan öğrenciler girebilir. Notu "CC", "CB", "BB", "BA", "AA" veya "Z" olan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.



Devam şartını yerine getirmiş; ancak final sınavına girememiş öğrenciler de bütünleme sınavına girebilir.



Bütünleme sınavına girebilmek için dilekçeye veya başka bir başvuru yapmaya gerek yoktur. Bütünleme sınav programında yazan gün ve saatte doğrudan sınava girilir.



Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken artık final notu dikkate alınmaz, vizenin %40`ı finalin de %60`ı alınarak harf notu belirlenir. Yani bütünleme sınavlarında harf notunu düşürme riski de vardır.