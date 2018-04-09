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Büyük Geri Dönüş yürüyüşünde 2 Filistinli daha şehit oldu

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları 'Büyük Geri Dönüş' yürüyüşü gösterilerinde bugün 2 kişi daha şehit oldu.

  • İHA
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Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor. Gösterilerde bugün 2 kişi daha İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin daha önceki saldırılarda yaralanan Marwan Odeh Qudeih (45) ve Batı Şeria'da bıçaklı saldırı düzenleyeceği iddiaları ile kurşuna dizilen Mohamed Marshoud (30) olduğu öğrenildi.

 

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