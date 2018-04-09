Büyük Geri Dönüş yürüyüşünde 2 Filistinli daha şehit oldu
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları 'Büyük Geri Dönüş' yürüyüşü gösterilerinde bugün 2 kişi daha şehit oldu.
- İHA
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor. Gösterilerde bugün 2 kişi daha İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin daha önceki saldırılarda yaralanan Marwan Odeh Qudeih (45) ve Batı Şeria'da bıçaklı saldırı düzenleyeceği iddiaları ile kurşuna dizilen Mohamed Marshoud (30) olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.