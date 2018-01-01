Büyük ikramiyenin çıktığı illerin listesi Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiyenin çıktığı illerin listesi merak ediliyor. Büyük ikramiye hangi illere vurdu? 2018 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi illere çıktı, talihliler nereli? Milli Piyango’da 61 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıracak numaraların netleşmesinin ardından, Milli Piyango sıralı tam liste açıklandı ve 61 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihliler araştırılmaya başlandı. 61 milyon TL’lik büyük ikramiye dörde bölündü ve ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin dörde bölünmesinin ardından talihlilerin hangi ilden hangi ilçelerden olduğu merak ediliyor. Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’yi kazandıran numaralar; 9794035 oldu. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek. Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

9794035

31 Aralık 2017 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin en büyük ikramiyesi sahibini buldu. Biletin çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Talihlilerin 1’ KKTC, 1’i Samsun, 1’i İstanbul, 1’i Antalya oldu.

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

Biletin çeyrek bilete isabet ettiği açıklanırken, 2 biletin İstanbul’da bir biletin Ankara’da bir diğer biletin de İzmir’de satıldığı öğrenildi.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

Bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 3’ü İstanbul’dan 1’i İzmir’den çıktığı açıklandı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 2’sinin İstanbul, 1’i Gaziantep 1’i Ankara’ya isabet etti.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

Milli Piyango amorti sonuçları açıklandı. Milli Piyango amorti sonuçlarına göre çıkan sayılar;

4 ve 6 oldu.

Milli Piyango bileti alanlar için kurumdan resmi açıklama geldi. Bilet sahibi olanlar noter huzurunda çekilecek olan şans oyununu “canlı” olarak izleyebilecek. Kurumun yaptığı açıklamaya göre; saat 19:00’tan itibaren kanallar ses ve görüntü alabilme hakkına sahip olacak. Birçok kanal çekilişi canlı olarak verebilecek. Yüzbinlerce vatandaş "ya çıkarsa" umuduyla biletleri Nimet Abla'dan bu sene de aldı. Uzun kuyruklar Milli Piyango bayisinde oluşunca bir çok vatandaş Nimet Abla'nın kim olduğunu merak ediyor. Talihli numaralar hangi bilete çıkacak: Çeyrek bilete mi, yarım bilete mi, tam bilete mi? Milli Piyango’nun yapacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira. Bu sene büyük ikramiye tutarları belli oldu. Buna göre; büyük ikramiye 61 milyon Türk Lirası. Büyük ikramiyenin yanı sıra 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango kazananların sonu mutlu olan var mı?



Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken 61 milyon liralık büyük ikramiye hayalleri zorluyor. Peki milli piyango büyük ikramiyesini kazananlara ne oldu, piyango kazanıp da mutlu olan var mı? Milli Piyango haram mı diyanet fetvası ne diyor?



Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 31 Aralık 2017'yi 1 Ocak 2018'e bağlayan saatlerde sahibini bulacak. 61 milyonluk ikramiye bir yandan hayaller kurdururken bir yandan da 'tedirgin' ediyor. Piyangonun haram olması ve kazanana hayır getirmediğine dair inancı daha önceki talihlilerinin acı sonu da pekiştiriyor.



Yılbaşı ikramiyesi için Diyanet İşleri her yıl 'haramdır' açıklaması yapar. Diyanet fetvasında bu parayı bağışladığınızda bile 'hayır' beklemeyin deniliyor. Genel inanış da piyangodan çıkan paranın hayır getirmeyeceği şeklinde. Peki öyle mi? Gelin büyük ikramiyeyi kazananların sonlarına bakalım.







MİLLİ PİYANGO KAZANANLARIN ACI SONU



Milli Piyango haram mı sorusuna yanıt olacak bir örnekle başlayalım. İsmi Mustafa Savgan. Onun hakkında "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel bile çekildi. Neden mi? Çünkü kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.



İLK İŞİ KARISINDAN KURTULMAK OLUYOR



Mustafa Savgan büyük ikramiyeyi kazanınca ilk iş karısını boşamak istiyor. Yaptıklarını da şöyle anlatıyor : “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim, evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul’a döndüm. Yıl 1985'ti. Cağaloğlu’nda bir handa hem gece bekçiliği, hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor.”



Kazandığı 4 büyük ikramiyeyi de tüketen Savga o paranın hayrını hiç görmedi. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde yapayalnız ve beş kuruşsuz hayata gözlerini yumdu.



MİLLİ PİYANGOYU KAZANAN AHMET SARI'NIN SONU : Afyon Karahisar'ın Dazkırı ilçesi Akyarma köyünde doğan 82 yaşındaki Ahmet Sarı'nın, aldığı çeyrek bilete 1964 yıl başı çekilişinde büyük ikramiye vurdu. Kazandığı parayla lüks bir yaşam süren Ahmet Sarı, önce 6 çocuğunu evlendirdi kalan parayla da koyun ticaretine girdi. Milli piyango ikramiyesi ona da hayır etmedi. Parası suyunu çekti, koyun ticareti battı. Eşinden boşanmak zorunda kalan Ahmet Sarı huzurevine sığındı.



PİYANGO BANA HAYIR GETİRMEDİ : 50 yıl önce piyango kazanana kadar güzel bir hayatı olduğunu anlatan Sarı, şunları anlatıyor : "Piyangoda bana 10 bin lira düştü. O parayla hayvancılık yaptım. Koyun aldım. Aileme iyi bir hayat sunmak istedim. Daha sonraki yıllarda maalesef param bitti. Para da bitince geçimsizlikler olmaya başladı, eşimden boşandım. Hiç param kalmadı, bakıma muhtaç oldum. Torunum beni huzur evine getirdi. Bana dışarıda kimse bakmadı. Ben de 4 yıldır buradayım. Şimdi sadece yaşlılık parası alıyorum."



MİLLİ PİYANGO ÇIKAN MEHMET SARIOĞLU'NUN SONU: Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun hayatı da para yüzünden tepe taklak oldu. Bir anda zengin olan Sarıoğlu, iyi bir hayat yaşamaya başladı. Paralar suyunu çekince Sarıoğlu üç kuruşa muhtaç hale geldi.



Yeşil karttan faydalanmaya başlayan Sarıoğlu, devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken kısa bir süre sonra evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu bu evde ölü bulundu. Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Sarıoğlu'nun donarak öldüğü belirlendi.



PİYANGO ÇIKAN ORHAN ULUSOY'IN YAŞADIKLARI : 1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı 3 sene içinde kabusa döndü. İşleri ters gitmeye başlayınca kızı evden kaçtı. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, 3 yıl içinde iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu.” diyor.



AYHAN YALÇINKAYA - PİYANGO TALİHSİZİ



Edirne’de 11 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanan Ayhan Yalçınkaya, zengin olunca ilk iş memurluğu bıraktı. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğini ve Milli Piyango bileti aldığı için bin pişman olduğunu söylüyor.



NURETTİN ÇINAR : YILBAŞI İKRAMİYE SEFASI BATIRDI



Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar da piyangozedelerden. Kendisine 90'lı yılların başında Milli Piyango’dan o zamanın parasıyla 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, kendisine bir şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları kendi ağzıyla şöyle özetledi:



-“Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin ahı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.”



Şimdi işsiz olan Çınar, artık Milli Piyango bileti satın almıyor.



AHMET BAYRAM KENDİNİ ASTI



Erzurumlu Ahmet Bayram'ın hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası Bayram, hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4'te biri olan 1 milyon 250 bin TL'sini aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına veren Ahmet Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da bir çocuk bekleyen Bayram, bir akşam saatinde eski eşinin yaşadığı Pendik'teki eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek, eski eşinden, üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satarak parasını vermesini isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Evine dönünce banyoya giren Bayram'dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Ahmet Bayram kendi canına kıymıştı.



CEM POSTACI EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI



Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı da para yüzünden felaket yaşayanlardan biri... 1996’da oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyor.

Oğlunu kaybettikten sonra bir daha bilet almamaya karar veren talihli, kendisine çıkan paranın hayırlı olmadığını dile getiriyor. Kazandığı ikramiyeyle emlak işine giren Postacı, bir süre sonra iflas etmiş.



YUVAM DAĞILDI EŞİM TERKETTİ



İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan Postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyor. Postacı, “Para mutluluk getirmiyor, yuvam dağıldı, toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Şimdi bir otomobilim, evim ve emekli maaşım var. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı.” diyor.



SALİH GÜMÜŞÇAY : MEZARINDA BİLE RAHAT BIRAKMADILAR



Salih Gümüşçay milli piyangodan 1989'da 5 milyar lira kazandı. Parayı kazandıktan sonra yüzlerce akrabası çıkan Salih Gümüşçay, 1 yıl sonra hayatını kaybetti. Ölüm döşeğinde tek başına olan Salih Gümüşçay'ı sonradan çıkma akrabaları mezarında bile rahat bırakmadı. Gümüşçay mezarı milli piyango parasını almak isteyen akbarabalar tarafından DNA testi için açtırıldı.



SÜLEYMAN ORHAN : Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan'ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. En sonunda iflas etti ve beş kuruşa muhtaç oldu.



PİYANGO BİLETİNİ KAPIYA YAPIŞTIRAN TALİHLİ



Bugüne kadar piyango kazanıp mutlu olan var mıdır bilinmez ama bugüne kadar yaşanmış en ilginç yılbaşı çekilişi 1963 yılında oluyor.



O yılki yılbaşı özel çekilişinde bilet alan bir vatandaş bileti kaybolmaması için odasının kapısına yapıştırır. Büyük ikramiyenin 2 milyon lira olarak belirlendiği bu çekilişte büyük ikramiye o vatandaşa çıkar. Çeyrek bilet aldığı için payına büyük ikramiyeden 200 bin lira düşmektedir. O devirde de büyük paradır. Milli Piyango'nun, biletin yırtılması halinde ödeme yapmayacağını bilen bu vatandaş, bileti kapıdan çıkartmayı riskli bulur. Düşünür taşınır ve kökten bir çözüm yoluna gider. Kapıyı yerinden söker bir hamalın sırtına yükleyip Milli Piyango İdaresi Bahçekapı Şubesinin yolunu tutar.



İŞTE KAPI İŞTE BİLET



Adının açıklanmasını istemeyen talihli, karlı kış gününde hamala taşıttığı kapılı bileti, ''Aman dikkat, destur, açılın'' diyerek zor bela Şubeye ulaştırır. Milli Piyango'da kendisini karşılayan görevliler şaşkındır. Talihli ise hiç bozuntuya vermez ve görevlilere ''İşte kapı, işte bilet'' der. Görevliler hayretlerini gizleyemez, o zamana kadar çok ikramiye ödemişlerdir ama ikramiyeli biletin kapıyla getirildiğine ilk kez tanık olurlar. Görevliler, ikramiyenin ödenmesi için biletin incelenmesi ve arka yüzünün kontrol edilmesi gerektiğini söyler. Bunun için biletin yırtılmadan kapıdan sökülmesi gerekmektedir.



BİLET YIRTILIRSA PARALAR GİDER



Büyük ikramiyeyi kazanan yılbaşı bileti, talihlinin ''Aman dikkat edin, bilet yırtılarsa, paralar da gider'' uyarısının eşliğinde, sıcak suyla yumuşatılarak birbir özenle kapıdan sökülür. Biletin arkasının görevlilerce kontrol edilmesinin ardından talihliye ikramiyesi ödenir. Bu olay gerçektir ve Milli Piyango İdaresi'nin kayıtlarında yer almaktadır.



Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekiliş sonuçları 2018 MPİ Yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek.Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2017 gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için geriye sayım başladı. 2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonların merakla beklediği ve yılbaşı için Milli Piyango bileti alanlar için kurumdan resmi açıklama geldi. Bilet sahibi olanlar noter huzurunda çekilecek olan şans oyununu “canlı” olarak izleyebilecek. Peki 2018 yılbaşı milli piyango çekilişinde talihli numaralar hangi bilete çıkı? Milli Piyango çekilişi canlı izleme linkine nasıl ulaşılır? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Çeyrek, yarım ve tam 2018 yılbaşı milli piyango çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabilirsiniz. Milli Piyango sonuçları için gözler kuruma çevrildi. Milli Piyango’nun yapacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira. Bu sene büyük ikramiye tutarları belli oldu. Buna göre; büyük ikramiye 61 milyon Türk Lirası. Büyük ikramiyenin yanı sıra 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi"nde amorti ve yüz bin liranın üzerindeki ikramiyelerin çekilişine geçildi. 2018 Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da başladı. Milli Piyango'da 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin şanslı numaralarının çekilişi gün boyunca sürecek. Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi. 100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı. Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak. İşte 31 Aralık Milli Piyango çekilişi ve numara ile bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler....