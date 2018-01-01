Büyük Menderes Nehrinde bulunan ceset için DNA testi istendi

Sultanhisar ilçesi yakınlarında avcılar tarafından bulunan cesedin Nazilli’de 20 gün önce kaybolan 42 yaşındaki Rahime Yüce’ye ait olabileceği ifade edildi. Dün İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimlik tespiti için Rahime Yüce’nin birinci derece yakınlarından DNA örneği istendiği öğrenildi.

Bilindiği gibi Evli ve 2 çocuk annesi olan Rahime Yüce, 12 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Yakınları ve ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Yüce’nin kimliği ile çantası Nazilli-Bozdoğan köprüsü üzerinde bulunmuş, bunun üzerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi Menderes Nehri’nde arama çalışması yapmıştı. Talihsiz kadının cesedi en son görüldüğü Nazilli-Bozdoğan yolu üzerindeki köprüden yaklaşık 16 kilometre ileride Yenipazar Hasırcı Ovası Mevkiinde bulundu. Atça Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyesi bir grup avcı sabah saatlerinde ördek avlamak için Yenipazar ilçesi civarından kayıkla Menderes Nehri’ne açıldıktan bir süre sonra Hasırcı Ovası mevkiinde nehirde çalılıklara takılmış bir ceset ile karşılaşınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti. Bölgeye gelen ekipler, Cumhuriyet Savcılığının nezaretinde yaptıkları incelemede nehirdeki cesedin 20 gündür aranan Rahime Yüce’ye (42) ait olabileceğini değerlendirmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Altı dalgıçları tarafından nehirden çıkarılan cesedi yakınları ayağındaki ayakkabılardan teşhis etş fakat cesedin kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için talihsiz kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Yakınlarından DNA örneği istendiği öğrenildi

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürülürken İzmir Adli Tıp Kurumunun Yüce’nin birinci derece yakınlarından DNA örneği istediği öğrenildi. Halen Adli Tıp Kurumunda bulunan cesedin kimlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aileye teslim edileceği öğrenildi.