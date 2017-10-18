Büyükada ajanları 25 ekim’de hesap verecek
İkinci bir Gezi kalkışması hazırlığı yaparken yakalanan 11 şüphelinin, 25 Ekim’de İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak. Sanıklar hakkında casusluk soruşturması ise devam ediyor.
Temmuz darbe girişiminden sonra Gezi Parkı provokasyonu gibi ikinci bir kalkışma başlatma hazırlığı yaparken Büyükada’da toplantı halinde yakalanan aralarında yabancıların da bulunduğu 8’i tutuklu 11 şüphelinin yargılanmasına 25 Ekim’de başlanacak. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 17 sayfalık iddianamede sanıklara “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçları yöneltildi. İddianamede şüphelilerle ilgili “Terörizmin Finansmanı ve Casusluk” suçlarıyla ilgili başka bir soruşturma yürütüldüğü vurgulanıyor.
15 YIL CEZA TALEBİ
İddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile Veli Acu, “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında, “silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer şüphelilerin ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede ele geçen dokümanlardan ülkedeki mevcut siyasi ortamın, terör örgütlerinin başrol oynadığı, sivil toplum örgütleri görünümü altında organize edilen Gezi Parkı olayları benzeri ayaklanma olaylarına ne şekilde evrileceğinin tartışıldığı bildiriliyor.
KAOS PLANLANDI
İddianamede “Bu amaçla faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması sırasında, düzenleyicilerin verdiği ‘Adalet’ ismiyle gerçekleşmekte olan yürüyüşün, Gezi Parkı olayları benzeri kaos oluşturacak olaylara dönüştürülmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir” ifadesine yer veriliyor. Şüphelilerin, silahlı terör örgütleriyle (PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ) iltisakı ve irtibatına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımları da aktarılıyor.
Oğuz Güven’e 12 yıl 9 ay hapis istendi
Cumhuriyet İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in yargılandığı İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Güven’in 12 yıl 9 aya kadar hapsini istedi. Güven’İn, Denizli Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümünün ardından FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddia ediliyor.
İtirafçı ihbar etti firari imamlar yakalandı
TSK, FETÖ yapılanmasının deşifre edilmesi için yürütülen operasyonda itirafçı olan bir subayın ihbarıyla, örgütün İstanbul’daki gaybubet evinde Hava Harp Okulu imamı Alper Karabulut ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul sorumlusu Zafer Çay yakalandı. Aranan Çay ile Karabulut 3 Ekim’de gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Konya’ya getirildi. İki zanlının, hain darbe girişiminin organizatörlerinden Kemal Batmaz’ın altında mahrem asker ünitelerinde müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Küçükkaya ve Okan iftiradan ifadeye çağrıldı
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullandığı şeklinde gerçekdışı iddialarda bulunan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan ifadeye çağrıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükkaya ve Okan hakkında, “Kamu görevlisine hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak”tan soruşturma açtı. İfadeye çağrılan Küçükkaya ve Okan’ın Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nce de yalanlandı.
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