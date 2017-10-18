Büyükada ajanları 25 ekim’de hesap verecek

Temmuz darbe girişiminden sonra Gezi Parkı provokasyonu gibi ikinci bir kalkışma başlatma hazırlığı yaparken Büyükada’da toplantı halinde yakalanan aralarında yabancıların da bulunduğu 8’i tutuklu 11 şüphelinin yargılanmasına 25 Ekim’de başlanacak. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 17 sayfalık iddianamede sanıklara “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçları yöneltildi. İddianamede şüphelilerle ilgili “Terörizmin Finansmanı ve Casusluk” suçlarıyla ilgili başka bir soruşturma yürütüldüğü vurgulanıyor.

15 YIL CEZA TALEBİ

İddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile Veli Acu, “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında, “silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer şüphelilerin ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede ele geçen dokümanlardan ülkedeki mevcut siyasi ortamın, terör örgütlerinin başrol oynadığı, sivil toplum örgütleri görünümü altında organize edilen Gezi Parkı olayları benzeri ayaklanma olaylarına ne şekilde evrileceğinin tartışıldığı bildiriliyor.

"CASUSLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR"

KAOS PLANLANDI

İddianamede “Bu amaçla faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması sırasında, düzenleyicilerin verdiği ‘Adalet’ ismiyle gerçekleşmekte olan yürüyüşün, Gezi Parkı olayları benzeri kaos oluşturacak olaylara dönüştürülmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir” ifadesine yer veriliyor. Şüphelilerin, silahlı terör örgütleriyle (PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ) iltisakı ve irtibatına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımları da aktarılıyor.