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Büyükada davasındaki tahliye kararına savcılık itiraz etti

Büyükada davasında son tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç’ın tutuksuz yargılanmak üzere 35’ncı ağır ceza mahkemesince tahliye edilmesine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca bir üst mahkeme olan 36’ncı ağır ceza mahkemesine itiraz edildi

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Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tutuksuz biri tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddialarıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık Taner Kılıç tahliye edildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Büyükada davasında son tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç’ın tutuksuz yargılanmak üzere 35’ncı ağır ceza mahkemesince tahliye edilmesine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca bir üst mahkeme olan 36’ncı ağır ceza mahkemesine itiraz edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, itiraz nedeniyle Kılıç’ın cezaevinden serbest bırakılmadığı belirtildi. Duruşma savcısı Taner Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmiş, 35. ağır ceza mahkemesi heyeti ise Kılıç'ın oy birliğiyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.

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