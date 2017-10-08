Büyükada casuslar toplantısı iddianamesi tamamlandı
Büyükada casuslar toplantısı iddianamesi tamamlandı. 8'i tutuklu 11 kişi için örgüt üyesi olmaktan 15'er yıl hapis cezası istendi.
- DHA
BÜYÜKADA'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıntılar birazdan...
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