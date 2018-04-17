Büyükçekmece Kaymakamlığı saldırı ihbarı üzerine boşaltıldı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen saldırı ihbarı üzerine boşaltıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polisin binadaki incelemeleri devam ediyor.
- DHA
Edinilen bilgiye göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Bu son dakika ihbarıyla alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.
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