Büyükçekmece Kaymakamlığı saldırı ihbarı üzerine boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Bu son dakika ihbarıyla alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.