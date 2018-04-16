Büyükçekmece'de boş araziye bırakılan varillerde fosforik asit şüphesi

Büyükçekmece Eskici köyünde bulunan boş bir araziye yaklaşık 10 varil bırakıldı. Varillerin içinde kimyasal madde olduğundan şüphelenen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk Büyükçekmece Belediyesine bağlı ekipler ulaşırken AFAD ve İSTAÇ ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde varillerin içerisinde bulunan maddenin "fosforik asit" olabileceği tahmininde bulundu. Variller yine ekipler tarafından araçlara yüklenerek incelenmek üzere götürüldü. Edinilen bilgiye göre, maddelerin cilde doğrudan temas etmesi durumunda zararlı olabileceği ve gözler için de sakıncalı olduğu öğrenildi. Çevrede ev olmaması ve varillerin toprağa karışmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanılan bu olay geçtiğimiz günlerde koyun ve tavukların telef olduğu Büyükçekmece'deki hidrojen siyanür hadisesini hatırlattı.