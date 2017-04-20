Büyükçekmece'de dolu sürprizi
Büyükçekmece'de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi.
- İHA
Büyükçekmece'de vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Büyükçekmece'de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
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