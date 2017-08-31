Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükelçi atamaları açıklandı

Bazı büyükelçiliklere yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı mensubu Büyükelçi, Genel Müdür Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Cemalettin Aydın merkeze alınırken, TBMM Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu'nun bu göreve atanması kararlaştırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA