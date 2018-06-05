Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Letonya ve Umman Sultanlığı büyükelçilerinin merkeze alınması ve Umman Sultanlığı büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buna göre, Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Atılay Ersan merkeze alındı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararıyla Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.

Usluer, daha önce Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA