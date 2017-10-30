Büyükelçi Aydın'dan Sudan Devlet Başkanı Beşir'e veda ziyareti

Beşir, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Büyükelçi Aydın'ı cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti. Beşir, kabulde yaptığı açıklamada, iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan birçok nokta bulunduğunu belirterek, "Türkiye ile Sudan ilişkileri tarihi, ezeli ve köklüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa zamanda Sudan'ı ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Beşir, bunun Sudan halkı ve hükümetinin arzusu olduğunu dile getirdi.

Beşir, kabul sırasında Büyükelçi Aydın'a Sudan'ın en önemli devlet nişanlarından En-Nileyn Madalyası'nı tevdi etti.

Büyükelçi Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan Devlet Başkanı Beşir'in iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına vurgu yaptığını söyledi.

Aydın, görevi süresince Sudan ile Türkiye arasında 200'den fazla anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını sözlerine ekledi.