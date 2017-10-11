Büyükelçi Bass: DEAŞ Türkiye'ye saldırmayı ABD sayesinde kesti

ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilmesinin baş aktörü olarak görülen ve son günlerde yaptığı skandal hareket ve açıklamalarla gündemden düşmeyen ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kararlılıkla verdiği mücadeleyi hazmedemeyen Bass, "DEAŞ Türkiye'ye saldırmayı kestiyse, bu ABD ile Türkiye'nin yaptığı işbirliğinin bir sonucudur" açıklamasında bulundu.

Söz konusu açıklama DEAŞ'ın ABD tarafından yönetildiği iddialarını yeniden gündeme getirirken, Büyükelçi'nin aslında bir itirafta bulunduğu dile getirildi.