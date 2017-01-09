Büyükelçi Karlov'un adı büyükelçiliğin sokağına verildi
Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, büyükelçiliğin bulunduğu Karyağdı Sokak'a verildi.
- AA
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Ayrancı'daki Karyağdı Sokak'ın ismi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla, Andrey Karlov olarak değiştirildi.
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