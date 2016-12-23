Büyükelçi suikastında 5 polis daha şüpheli
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis Mert Mevlüt Altıntaş’ın, FETÖ içinde görüştüğü çekirdek grup tespit edildi.
- MUAMMER BAŞKAN İZMİR
Altıntaş’ın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu’nda okurken, ‘sözde imamı’ olan Süleyman Ergen’in liderliğinde tanıştığı dört polisle bir grup oluşturduğu belirlendi. Gözaltına alınan bu dört polisin de Karlov’a suikastın içinde yer aldığı tahmin ediliyor.
Ayrıca bu polislerin başka suikast ve provokasyonlar için hazır tutulduğu ihtimali de araştırılıyor. Altıntaş’ın cep telefonunda Bylock bulunmamasının nedenin ise kripto olarak gizlenmesini sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı. Öte yandan Altıntaş’ın meslekten ihraç edilen arkadaşı komiser A.K’de İstanbul’da gözaltına alındı. A.K’nin cep telefonunda, ByLock tespit edildi.
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