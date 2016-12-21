Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye meclisinin 9 Ocak'taki toplantısında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'un adının verilmesinin karara bağlanacağını bildirdi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karlov'un çok değerli bir diplomat olduğunu söyledi.

Gökçek, Büyükelçi Karlov'un, 24 Kasım 2016'da yaşanan uçak krizi sonrasında Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilimi gidermek ve iş birliğini artırmak için çok büyük çabalar sarfettiğini anlattı.

Karlov'u yakından tanıdığını belirten Gökçek, "Öldürülmesinden, bu alçakça suikaste uğramasından büyük üzüntü duyduk. Bu nedenle biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya'daki Karyağdı Sokak'a, ilk belediye meclis toplantısı tarihimiz olan 9 Ocak'ta, Sayın Büyükelçi'nin adını vereceğiz. Böylece adını ve anısını Ankara'da yaşatacağız." dedi.

Gökçek, olay günü, Twitter hesabından da duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, "Suikastin tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kimse, bu olayın failleri de onlardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA