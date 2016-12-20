Büyükelçiye suikast soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a gerçekleştirilen suikastın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da katıldığı bir sergide gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın Söke’de yaşayan babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş gözaltına alındı. Altantaş’ın iki dayısı ile yengesinin de gözaltına alındığı belirtildi. Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’nın yönettiği operasyon sonucu gözaltına alınan 6 şüpheli, kimlik tespitlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında İzmir’de de 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Altıntaş’ın Ankara’da aynı evi paylaştığı belirtilen avukat arkadaşı da gözaltına alındı.
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