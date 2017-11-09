Büyükşehir arası bitti il kongreleri başlıyor

İlçe kongrelerini tamamlayan illerden Rize, Gümüşhane ve Bayburt kongreleri, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kongre süreci de değerlendirildi. Buna göre büyükşehir belediye başkanlarında yaşanan değişim süreci nedeniyle ara verilen büyükşehir ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam edilecek.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Büyükşehirlerde ilçe kongreleri devam ederken, ilçe kongrelerini tamamlayan illerin “il kongreleri” başlatılacak. İlk il kongreleri de Rize, Gümüşhane ve Bayburt’tan başlayacak. Bu illerin kongreleri 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rize İl Başkanlığı, 18 Kasım’da yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın, bundan sonra, kongreler devam ettiği sürece hafta sonlarını kongrelerle değerlendireceği belirtildi.

2019 TEŞKİLATI SEÇİLECEK

AK Parti teşkilatlarındaki değişim süreci, il başkanlıklarında başlamış ve göreve devam etmeyecek olan il başkanları istifa ederek, yerlerine yeni isimler atanmıştı.22 ilde yaşanan il başkanı değişimi, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak il kongrelerinde yeni yönetimin oluşturulmasıyla sürecek. Atama yoluyla görevi devralan başkanlar, kongrede tekrar il başkanlığına adaylıklarını koyarak AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak teşkilat yapısını oluşturacaklar.