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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Ordu'da yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprü kullanılamaz hale geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bazı ilçelerde yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

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Yılmaz, yazılı açıklamasında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan sel sonrası 100 mahallede heyelan meydana geldiğini ifade etti.

Heyelandan dolayı kapanan mahalle yollarının ekiplerce açıldığı bilgisini veren Yılmaz, sel bölgesinde 300 iş makinesiyle 550 personelin görev yaptığını bildirdi.

Enver Yılmaz, 10 dere ve ırmakta taşkın meydana geldiğini de kaydederek, "Ordu'nun bazı ilçelerinde yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprü kullanılamaz hale geldi. Yapılan çalışma sonrası dere yataklarındaki molozların temizliği sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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