Buz pistine dönen yolda araçlar birbirine girdi

Asılsız bomba ihbarının gerekçesi şaşkına çevirdi

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde bir ay içerisinde iki kez bir iş hanıyla ilgili yapılan asılsız bomba ihbarının altından çıkan gerçek, duyanları şaşkına çevirdi. İhbarları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki A.U.'nun evinin haciz yoluyla satışını engellemek için icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığı ortaya çıktı. A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.