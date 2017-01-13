Buzlanan yollarda yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda sabaha karşı buzlanma oluştu. Kağıthane Barbaros Caddesi'nde sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları kaydı... Yayalar ise birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşların ise kayarak yere düştüğü görüldü. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasından yakınan vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu.