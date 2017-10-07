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Bylock ile ilgili tartışmaları bitirecek delil

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'un herkes tarafından indirildiği ve örgütsel bir özelliği olmadığı yönündeki propaganda yine Bylock yazışmalarından elde edilen bir görüşme ile çöktü. Bylock'tan yazışan bir FETÖ imamının, Google Play ve App Store'den indirilen Bylock'un sahte olduğu, sadece Bluetooth’tan indirilen Bylock'un kullanılması gerektiği yönünde arkadaşlarını uyardığı bir yazışmaya ulaşıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'un Örgütsel bir delil olmadığı yönünde yapılan propaganda çöktü.
 
YAZIŞMA ELE GEÇİRİLDİ
 
Sabah'ın haberine göre Adli kaynakların Bylock yazışmalarından elde ettiği bir görüşmede, FETÖ'cülerin birbirlerine internetten indirilen Bylock programının sahte olduğunu anlattıkları görüldü. Örgüt mensuplarının internetten programı indirmemelerini birbirlerine tavsiye ettikleri yazışmada yer aldı.
 
FETÖ'cülerin Bluetooth'tan indirilen Bylock'un gerçek olduğu yönünde birbirlerine telkinde bulundukları belirlendi.
 
İŞTE O YAZIŞMA
 
Adli kaynakların elde ettiği o görüşmede şu ifadeler yer aldı:
 
-ByLock'u nereden yükledi Gülsüm?
 
-Google Play'dan indirdiyse onu kullanmasın.
 
-Biz gönderelim bluetooth ile…
 
-Yok, yeni telefona programı nereden yüklediniz?
 
-Esra program paylaşsın.
 
-O sahte olan.
 
-Sahte olanı kullanmayın dediler.
 
-Esra göndersin size…
 
FETULLAHÇILAR'IN PROPAGANDASI ÇÖKTÜ
 
Bilindiği gibi Fethullahçı Terör Örgütü mensupları Bylock'un örgüt delili olmadığı yönünde yürüttükleri propaganda, bu programın Google Play ve App Store'den satın alınabildiğini iddia ediyorlardı. Ortaya çıkan bu görüşme Fethullahçılar'ın sadece birbirlerine yükledikleri program üzerinden görüşme yaptıklarını kanıtladı.

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