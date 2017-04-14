Denizli'de 'ByLock' kullanan 13 memur tutuklandı

Dev asteroid Dünya'ya doğru yaklaşıyor

Gökbilimcilerin yaptığı açıklamaya göre 19 Nisan günü bir asteroid Dünya'nın yakınından geçecek. NASA, "Asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali olmasa da, bu boyutta bir asteroid için çok yakın bir yaklaşım olacaktır" dedi.