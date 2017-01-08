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ByLock kullanan 16 polis gözaltına alındı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 16 polis memuru gözaltına alındı.

  • SAKARYA (DHA)
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten uzaklaştırılan polis memurlarına yönelik gözaltı kararı verdi. Çeşitli tarihlerde Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken başka illere atanan ve meslekten uzaklaştırılan 16 polis memuru gözaltına alındı. 
 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 polis memurunun ifadalerini alırken, yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.
 

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