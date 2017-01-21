Bylock kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Trump’ın ilk ziyareti CIA merkezine... 'Burada olmamın sebebi o iddiaların tam tersidir'

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Virginia’daki merkezini ziyaret ederek medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını, CIA’in yanında olduğunu söyledi.