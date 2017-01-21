Bylock kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında operasyon başlatıldı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararı ile toplam 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılıyor. Şuana kadar toplam 12 kişi gözaltına alındı. Ast Subay - Albay rütbelerinde olan şüphelilerin 123'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artması bekleniyor.
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