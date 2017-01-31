ByLock kullandıkları belirlenen 7 eski emniyet görevlisi yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski emniyet görevlisi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları saptanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 7 eski emniyet çalışanını yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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