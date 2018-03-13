Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ByLock kullanmadım dedi, 62 bin 152 kez giriş yaptığı tespit edildi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sağlık memuru ByLock kullanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi ancak yapılan araştırmada 62 bin 152 kez ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan sağlık memuru Salih Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı iddia edilen Salih Ş.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sağlık memuru Salih Ş., eşinin böbrek hastası olduğunu ileri sürerek tahliyesini talip etti. Salih Ş.'nin yapılan araştırma sonucu ByLock'a 62 bin 152 kez giriş yaptığı ortaya çıktı. Savcı, mütalaasında Salih Ş.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Salih Ş.'nin avukatı yazılı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine tutukluluk halinin devamına tarar verilerek duruşma 17 Mayıs'a ertelendi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA