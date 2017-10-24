'ByLock' mesajından FETÖ'nün toplantı tedbirleri çıktı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşmede kullanılan bylock üzerinden örgüt üyelerine gönderilen 25 maddelik yazı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişinin kayıtlarında, 11 Şubat 2016 tarihli 'Tedbiri 16'ya, hızı 32'ye katlayalım' başlıklı yazıda, maddeler halinde toplantı için alınacak kararlar belirtildi.

25 maddelik tedbirler şöyle:

"1-Toplantıya yeri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli. 2- Toplantıya katılacak kişiler eşleri dahil toplantı yerini kimseye söylememeli. 3-Toplantı yeri mimli yer olmamalı, mümkünse bakir, esnaf, hadim, öğretmen veya güvenilir tanıdıkların iş yeri, evi, bağ ve bahçesi olabilir. Ev sahibi ve sahibesinin evde olmasına dikkat edilmeli. 4- Eğer toplantı esnafın mekanında ise çalışanlara veya komşulara dikkat edilmeli. 5- Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı, tanıtım, kurs, altın günü, herbalife, forever living, afye gibi ürün tanıtımı firmalarının göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli. 6- Ortak ağız olmalı ne için toplandığına dair, ara ara hatırlatılmalı. 7- Mümkünse araçsız gidilmeli, araçla gidildi ise uzağa park edip yürünmeli (minimum 700 metre kuralı) 8- Adres tam öğrenilmeli tekrar çağrılaşmamalı. 9- Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli. 10-GSM toplantı resmi olarak iş yerinizde yapılmıyorsa asla oraya getirilmemeli. 11-Toplantıya gidilirken GSM yanınızda ise uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil, onun yerine batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı. 12-Toplantı mekanına yaklaşıldığında biraz geçerek veya binanın etrafından dolaşarak fiziki takip var mı kontrol edilmeli, eğer var ise toplantı yerine girmeden oradan uzaklaşmalı. 13-GSM açık bir şekilde seyahat ediyorsanız, kullandığınız aracın kiralık olmasının bir esprisi yok. Daha önce belirttiğimiz gibi HTS ve EDS sistemi entegre. 14- Kağıt kalem kullanımı yasak, notlar whatsapp üzerinden tutulmalı. 15- 1 Marta kadar veri yansıtması yapılmamalı, sonrasında ise sadece ilgili kişi tedbirli yansıtma yapmalı. 16- Toplantılarımız 6-7 kişiyi geçmemeli (maksimum 9 kişi kuralı) illa ki 9 kişiyi geçme durumu varsa gündemini işleyen arkadaşlara müsaade edip, tekrar 9'u geçmeyecek şekilde devam edilmeli. 17-Parça parça gelinip, parça parça gidilmeli, insanlardan bir insan olarak gezilmeli, şüpheli veya vazifeli gibi gezmemeli. 18-Toplantı yerleri rutine bağlanmamalı. 19-Bir haftadır belli olan toplantı yeri son gün değiştirilebilir. 20- Gün ve saatte ara ara değişiklik yapılabilir. 21- Site güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerler tercih edilmemeli. 22- İsim belirtmek lüzumu şart değilse başka vazifedeki arkadaşlardan toplantıda isim belirterek konuşmamalı. 23-Tedbiri teşvik için toplantılarda isim vererek 'falanı almışlar, baskın yapılmış, şu şu ele geçirilmiş aman dikkat' demek tedbir anlatırken, tedbirsizlik yapmak demek. Magazine yer vermeyelim, anlatılmasında maslahat varsa isim adres vermeden anlatılmalı. 24-Her toplantı öncesi tek tek nasıl gelindiği sorulmalı, tedbirsiz gelen arkadaş geri gönderilmeli veya bir yaptırımda bulunulmalı. Bir sonraki toplantıya tedbirli gelinmesi sağlanmalı. 25- GSM'de telaffuz edilmiş toplantı veya randevu var ise gidilmemeli. Allah yolumuzu hayırda kolay kıla."