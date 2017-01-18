Gaziantep'teki 'ByLock' operasyonunda 36 polis tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 36 polis tutuklandı.
- DHA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen polislere yönelik geçen Çarşamba günü operasyon düzenlendi.
Adreslerinde arama da yapılan 36 polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan polislerden 11'i dün, 25'i ise bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 36 şüpheli, tutuklanarak cezaevine kondu.
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