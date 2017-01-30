Bartın'da 'ByLock' kullanan 5 kişi tutuklandı
Bartın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri polis 5 kişi tutuklandı.
- İHA
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince geçen hafta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiası ile gözaltına alınan biri polis 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ByLock kullandıkları iddia edilen O.S.,H.U.,H.S., H.İ. ve M.K. mahkemece tutuklanırken, M.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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