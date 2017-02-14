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Manisa'da 7 jandarma personeli tutuklandı

Manisa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 7'si jandarma personeli 8 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayında sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan değişik rütbelerdeki jandarma personelleri Ertuğrul S, İbrahim O, Mehmet D, Murat K, Mustafa Ç, Serdar G. ve Serdar K. ile emekli din kültürü öğretmeni Adnan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emekli öğretmen Adnan D'nin örgütün okullarında çalıştığı ve bir dönem Soma "ilçe imamlığı" yaptıktan sonra, örgüte ait yurt dışındaki okulda görev yaptığı öğrenildi.

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