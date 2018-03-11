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‘ByLock’ trafiğini yönettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'daki ‘ByLock’ trafiğini yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Adana'daki ‘ByLock’ trafiğini yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye başta olmak üzere Adana’nın Ceyhan ilçesi ve Kahramanmaraş’ta hakkında yakalama kararı bulunan Özal Ç.’nin, Adana’da olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Zanlının, Çukurova’da evini taşıdığı bilgisine ulaşan polis, Özal Ç.’yi eşyalarını kamyona yüklerken yakaladı. Gözaltına alınan Özal Ç.’nin, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ‘Bylock’u, Osmaniye’de diğer örgüt üyelerinin cep telefonuna kurulumunu sağlayıp, onlara gerekli teknik desteği verip, kentteki ‘ByLock’ trafiğini de yönettiği öne sürüldü.

Farklı kişiler adına düzenlenen 3 ayrı telefon hattı üzerinden ‘ByLock’ kullandığı da tespit edilen zanlı, emniyetteki sorgusunda da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ‘ByLock’u ilk kez duyduğunu öne süren zanlı, “Bu programı ne yükledim, ne de kullandım.” diyerek kendini savundu.

Ayrıca Osmaniye’deki bir vakıf üniversitesi adına kurulan derneğin denetim kurulunda yer alan Özal Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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