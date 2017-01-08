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ByLock tutuklusu avukatın avukatı da ByLock’çu çıktı

İstanbul’daki FETÖ soruşturmasında tutuklanan avukat Ferit Gökçe’nin savunmasını üstlenen avukat Ahmet Yurtçu da ByLock kullandığı ortaya çıkınca tutuklandı.

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FETÖ/PDY'nin soruşturması kapsamında tututklanan avukatın avukatı da ByLock kullanıcısı çıkınca tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla polis, geçen ay ByLock kullanıcısı 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Onlardan biri de tutuklanan avukat Ferit Gökçe'ydi. Onun savunmasını ise avukat Ahmet Yurtçu üstlendi. Hafta içi Emniyet'e gelen Yurtçu'nun hareketlerinden şüphelenen polis, cep telefonunu incelemeye aldı.
 
Yapılan teknik incelemeler ve MİT'le kurulan irtibat neticesinde Yurtçu'nun da örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Avukat Yurtçu, şüpheli avukatı olarak gittiği emniyette örgüt şüphelisi olarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Öte yandan ByLock kullandıkları gerekçesiyle önceki hafta gözaltına alınan teğmen ve albay rütbesindeki 68 şüpheliden 64'ü tutuklandı. 4 şüpheliden 3'ü ise itirafçı oldu. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısıysa 225'e çıktı. (Sabah)
 

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