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"ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün gizli haberleşme programları 'ByLock' ve 'Eagle' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

  • DHA
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve Eagle kullandıkları iddia edilen aralarında öğretmen, asker ve kamu çalışanlarının yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren sorgulamalarının sonunda tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden öğretmenler Çetin Ö., Yusuf S., Hatice D., Ali Kemal P., Ramazan A., Oğuz D., Taner T., Esin A. ve polis memuru Selahattin D. tutuklandı. Şüphelilerden F.T.,GT., S.B., L.T., H.S., A.B., M.T. ve Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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