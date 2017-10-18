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Bylock zanlılarından 8’i tutuklandı

Kayseri’de terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock programını kullandığı belirlenen 17 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2’si tutuklanmıştı. Dün aralarında PKK sempatizanı olan Bylock zanlısının da bulunduğu 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Y.B., D.Ş., M.A.Ö., S.Ç., H.K., Ö.Ş., H.İ.T. ve B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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