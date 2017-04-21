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"ByLock"çu 10 eski özel okul personeline tutuklama

Denizli merkezli üç ilde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 10 eski özel okul personeli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlamalarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli, Antalya ve Bursa'da önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 10 eski özel okul çalışanı gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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